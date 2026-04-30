Обиженная стриптизерша напала на охранника клуба с двухметровым шестом в США
В Майами бывшая стриптизерша Принцесс Белл едва не нанесла серьезные травмы охраннику ночного клуба, вооружившись двухметровым шестом для танцев. Об этом пишет Daily Star.
Конфликт начался после того, как девушку уволили из заведения из‑за «странного» поведения и постоянных разногласий с коллегами. Спустя некоторое время она вернулась в клуб, чтобы забрать личные вещи, но вместо этого принялась бегать по помещению и громко ругаться. Охранник силой вывел девушку на улицу, однако на этом история не закончилась.
Белл вскоре появилась снова и, вооружившись танцевальным шестом, напала на обидчика. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции из Норт‑Майами‑Бич начали преследовать нарушительницу и в конечном итоге задержали ее.
Во время ареста девушка упала на землю и долгое время отказывалась вставать, ссылаясь на проблемы с сердцем и астму. Кроме того, она представилась правоохранителям именем своей сестры.
В результате Принцесс Белл предъявили семь обвинений. Среди них — побои и нападение с применением опасного оружия, предоставление ложных сведений о своей личности, а также четыре эпизода сопротивления при аресте.
