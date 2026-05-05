Известный блогер и звезда клипа «Девочка-война» Ксения Добромилова погибла в Москве
Известный блогер и звезда клипа «Девочка-война» Ксения Добромилова погибла в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Мотоцикл, который Ксения снимала, сбил её на Большой Дорогомиловской улице. Происшествие случилось, когда она находилась в центре дороги, фиксируя на камеру байкеров.
Несмотря на все усилия медиков, девушка скончалась. Водитель мотоцикла, который стал причиной аварии, отказался от госпитализации на месте происшествия. Его задержали.
Ксения Добромилова была известным в мотосообществе фотографом и блогером. Она также принимала участие в съёмках клипа рэперов HammAli & Navai под названием «Девочка-война». На момент трагедии ей было 34 года.
