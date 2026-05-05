Житель Сочи поджег «Мерседес» после отказа владельца перевести деньги на благотворительность. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В ночное время 48-летний мужчина облил бензином капот иномарки и поджёг ее. Проезжавшая мимо женщина заметила происходящее и сообщила в правоохранительные органы.
Злоумышленника оперативно задержали в его квартире. Выяснилось, что он вступил в конфликт с владельцем машины после отказа последнего перевести значительную сумму на благотворительные цели.
Согласно информации источника, ущерб от поджога превысил два миллиона рублей. Поджигателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за совершенное преступление.
