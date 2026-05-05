Российская пенсионерка перевела мошенникам более 5 млн, услышав данные коллег
Жительница Курской области потеряла несколько миллионов рублей, поверив неизвестным. Подробности сообщает управление МВД по региону.
68-летняя женщина из Курчатова общалась со злоумышленниками в течение месяца. Лжесотрудники силовых структур заявили ей об утечке данных в больнице, где она работает. Мошенники назвали в том числе сведения о её коллегах.
Аферисты убедили женщину, что ей грозит уголовное дело о госизмене. Чтобы «спасти» деньги, их нужно было передать лжеспециалисту Росфинмониторинга. Они пообещали вернуть всю сумму после расследования.
Пострадавшая встречалась с курьерами в Курске и Старом Осколе и перевела часть средств сама. Всего она лишилась более пяти миллионов рублей. Спустя время пенсионерка всё поняла и написала заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.
