Достижения.рф

Российская пенсионерка перевела мошенникам более 5 млн, услышав данные коллег

68-летняя жительница Курчатова потеряла более 5 млн рублей из-за мошенников
Фото: Istock/NanoStockk

Жительница Курской области потеряла несколько миллионов рублей, поверив неизвестным. Подробности сообщает управление МВД по региону.



68-летняя женщина из Курчатова общалась со злоумышленниками в течение месяца. Лжесотрудники силовых структур заявили ей об утечке данных в больнице, где она работает. Мошенники назвали в том числе сведения о её коллегах.

Аферисты убедили женщину, что ей грозит уголовное дело о госизмене. Чтобы «спасти» деньги, их нужно было передать лжеспециалисту Росфинмониторинга. Они пообещали вернуть всю сумму после расследования.

Пострадавшая встречалась с курьерами в Курске и Старом Осколе и перевела часть средств сама. Всего она лишилась более пяти миллионов рублей. Спустя время пенсионерка всё поняла и написала заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0