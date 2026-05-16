Учитель умерла на экзамене в присутствии учеников
В британском Винчестере во время проведения экзаменов GCSE в школе King’s School скончалась учительница. Женщине было около 40 лет. Она потеряла сознание через несколько минут после того, как ученики приступили к экзаменационным работам, пишет Aif.ru, переводя статью The Mirror.
На место происшествия прибыли вертолет санитарной авиации, полиция и врачи, однако спасти педагога не удалось. В полиции графства Хэмпшир подчеркнули, что смерть не носит подозрительного характера.
Материалы дела передадут коронеру (должностное лицо (в США и Великобритании), уполномоченное расследовать внезапные, подозрительные или неестественные смерти — прим. ред.). Администрация школы заявила, что сейчас основное внимание уделяется поддержке родных погибшей, а также учеников и сотрудников учреждения.
Ранее студентка умерла во время волейбольного матча в душном спортзале в Костроме. У 18-летней девушки остановилось сердце.
