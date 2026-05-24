Машина с человеком опрокинулась на дороге в Воронеже
Легковой автомобиль опрокинулся во время движения в Воронеже. Инцидент произошел в районе поликлиники, сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».
На кадрах с уличных камер видеонаблюдения, опубликованных очевидцами, видно, как машина переворачивается и вылетает за пределы дороги. Автомобиль получил механические повреждения. Информация о состоянии водителя не поступала.
Ранее россиянин успел покинуть салон своего нового автомобиля Mazda до того, как он полностью сгорел. По предварительным данным, незадолго до инцидента владелец провел тюнинг машины в одной из местных компаний.
Когда он направлялся в автосервис, из-под капота послышались посторонние звуки, после чего прогремел взрыв и началось задымление. Запись с камер наблюдения зафиксировала момент воспламенения автомобиля на парковке.
