Россиянин чуть не сгорел заживо по пути в автосервис в Паттайе

Mash: в Паттайе загорелась Mazda с россиянином за рулем
Фото: iStock/Prasit Supho

Россиянин едва не сгорел заживо в своем новом автомобиле Mazda в Паттайе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



По его данным, незадолго до инцидента водитель сделал тюнинг в местной фирме. Когда он направлялся в автосервис, из-под двигателя раздались странные звуки, после которых прогремел взрыв и повалил дым.

Уличная камера запечатлела момент происшествия. На кадрах видно, как белая иномарка воспламенилась на парковке. Мужчина успел выбраться из салона и не пострадал, однако машину спасти не удалось. Тайская полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что двум россиянам, пострадавшим в ДТП с экскурсионным автобусом в турецкой Анталье, планируют провести операции. У обоих диагностировали травмы средней степени тяжести.

Лидия Пономарева

