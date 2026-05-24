Россиянин чуть не сгорел заживо по пути в автосервис в Паттайе
Россиянин едва не сгорел заживо в своем новом автомобиле Mazda в Паттайе. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, незадолго до инцидента водитель сделал тюнинг в местной фирме. Когда он направлялся в автосервис, из-под двигателя раздались странные звуки, после которых прогремел взрыв и повалил дым.
Уличная камера запечатлела момент происшествия. На кадрах видно, как белая иномарка воспламенилась на парковке. Мужчина успел выбраться из салона и не пострадал, однако машину спасти не удалось. Тайская полиция проводит проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что двум россиянам, пострадавшим в ДТП с экскурсионным автобусом в турецкой Анталье, планируют провести операции. У обоих диагностировали травмы средней степени тяжести.
Читайте также: