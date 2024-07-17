Грязный скандал вокруг популярного коуча за детскую порнографию: Судимость Шишкина

Фото: istock / Alberto Marrupe Gutierrez
В сети разгорелся скандал, в центре которого оказался психолог Валентин Шишкин, дважды побывавшего на интервью у Юлии Меньшовой. Учителя «кинетики» Валентина Шишкина заподозрили в том, что он — бывший осужденный за детское порно. Вероятно, коуч сменил фамилию и начал зарабатывать на своей «методике успеха».
Валентин Шишкин — крайне раскрученный эксперт в области кинетики. Блогер позиционирует себя как автор уникальной методики видеоанализа личности и специалист по невербальным коммуникациям. Коуч регулярно выступает на федеральных телеканалах и возглавляет Онлайн-Школу Кинетического имиджа.
Личным расследованием занялся блогер Александр Чаров. Кроме его видео на Youtube-канале, официальных подтверждений нет. Однако после шумихи ряд очень известных блогеров удалили видео с Шишкиным со своих каналов.
Как заявляет Чаров, Шишкин ранее был судим и отбывал срок по делу о детской порнографии и проституции. Также есть сведения, что он под фамилией Рогачев был связан с модельным агентством «Элита-мода», которое, как писали «Известия», занималось производством и торговлей детских порнографических материалов.
Как выяснилось, это агентство было только прикрытием для совершения преступлений. Его учредитель Дмитрий Петраковский предлагал своих учениц — девочек от 7 до 14 лет — богатым клиентам. В 2004 году Петраковский был задержан с поличным при попытке продать оперативникам, переодетым в клиентов, нескольких несовершеннолетних девочек за 2 тысячи долларов. За преступление Петраковский получил 5,5 лет тюрьмы, а его подельники Валентин Рогачев (он же Шишкин) и Роман Богомольский — 4 и 3 года соответственно.
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Личным расследованием занялся блогер Александр Чаров. Кроме его видео на Youtube-канале, официальных подтверждений нет. Однако после шумихи ряд очень известных блогеров удалили видео с Шишкиным со своих каналов.
Как заявляет Чаров, Шишкин ранее был судим и отбывал срок по делу о детской порнографии и проституции. Также есть сведения, что он под фамилией Рогачев был связан с модельным агентством «Элита-мода», которое, как писали «Известия», занималось производством и торговлей детских порнографических материалов.
Как выяснилось, это агентство было только прикрытием для совершения преступлений. Его учредитель Дмитрий Петраковский предлагал своих учениц — девочек от 7 до 14 лет — богатым клиентам. В 2004 году Петраковский был задержан с поличным при попытке продать оперативникам, переодетым в клиентов, нескольких несовершеннолетних девочек за 2 тысячи долларов. За преступление Петраковский получил 5,5 лет тюрьмы, а его подельники Валентин Рогачев (он же Шишкин) и Роман Богомольский — 4 и 3 года соответственно.
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Алина Юрчак