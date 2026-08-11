Известный криминальный авторитет уехал в колонию на четверть века

11 августа 2026, 12:06

В Подмосковье на 24 года осудили криминального авторитета Анвара

Фото: istockphoto/OlFedv

Московский областной суд назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима одному из главарей таджикской мафии Лутфулло Мухамадиеву, известному в криминальных кругах под прозвищем Анвар. Об этом стало известно 11 августа.