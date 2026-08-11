Известный криминальный авторитет уехал в колонию на четверть века
Московский областной суд назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима одному из главарей таджикской мафии Лутфулло Мухамадиеву, известному в криминальных кругах под прозвищем Анвар. Об этом стало известно 11 августа.
Суд признал Мухамадиева виновным по ряду тяжких статей, включая организацию банды, убийства, вымогательство, разбойные нападения и незаконный оборот оружия, пишут «Известия». По данным следствия, до переезда в Россию фигурант служил в органах внутренних дел Таджикистана, однако в начале 2000-х годов его уволили по дискредитирующим основаниям.
На территории РФ мужчина проживал без регистрации. Созданная им преступная группа базировалась в Подмосковье и преимущественно состояла из выходцев из Душанбе. Злоумышленники специализировались на нападениях на предпринимателей, «крышевании» коммерческих фирм, а также запугивании бизнесменов с целью вымогательства денежных средств. Отмечается, что Анвар нередко лично участвовал в совершении преступлений.
Вместе с ним осудили троих его сообщников, которым назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 14 до 21 года также с отбыванием в колонии строгого режима. О задержании криминального авторитета стало известно в июне 2017 года. Тогда сообщалось, что он руководил силовым крылом мафиозного клана в Москве и контролировал сбор дани со значительной части трудовых мигрантов из Средней Азии, работающих на столичных розничных рынках.
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