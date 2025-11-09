Известный криптобизнесмен Долгих погиб в ДТП с Lamborghini на севере Москвы
Минувшей ночью в Москве на съезде с Международного на Ленинградское шоссе произошла серьёзная авария с участием Lamborghini Urus. По данным РЕН ТВ, за рулём автомобиля находился известный криптобизнесмен Алексей Долгих, который погиб на месте.
По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением, автомобиль на высокой скорости врезался в отбойник, после чего машину отбросило, она перевернулась и загорелась. В салоне находились четверо человек: Долгих и ещё один пассажир скончались на месте, двоих других – Кирилла М. и Никиту Т. – доставили в больницу с тяжёлыми травмами. У одного из них диагностировали открытый перелом ноги, у второго – множественные повреждения.
Стоимость Lamborghini Urus составляла около 35 миллионов рублей.
Известно, что именно этот автомобиль ранее фигурировал в стрельбе у ресторана «Аист» на Патриарших прудах в 2024 году. Тогда компания молодых людей, включая Долгих, стала участником конфликта: после ссоры с посетителями, переросшей в стрельбу, стрелки скрылись на том самом Urus.
На месте происшествия работают следователи и сотрудники ГИБДД. Столичная прокуратура взяла расследование обстоятельств трагедии под особый контроль.
