Известный криптобизнесмен Долгих погиб в ДТП с Lamborghini на севере Москвы

09 ноября 2025, 09:56

Фото: Telegram @moscowproc

Минувшей ночью в Москве на съезде с Международного на Ленинградское шоссе произошла серьёзная авария с участием Lamborghini Urus. По данным РЕН ТВ, за рулём автомобиля находился известный криптобизнесмен Алексей Долгих, который погиб на месте.