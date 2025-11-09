Тела двух мужчин с признаками отравления нашли в гараже Ангарска
В Ангарске в одном из гаражей нашли тела двух мужчин. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
Предполагается, что они погибли от интоксикации. Перед смертью оба пили спиртное и ели что-то покупное. В связи с этим продажа этих продуктов временно приостановилась. Криминалисты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы. Судмедэксперты не выявили видимых признаков насильственной смерти.
По данным источника, версия об отравлении угарным газом не рассматривается, так как машины стояли на улице. Следственный комитет проводит проверку.
Ранее сообщалось, что семья из пяти человек отравилась домашними соленьями и заразилась ботулизмом в Новой Москве.
