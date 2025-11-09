После ДТП с шестью погибшими в Новосибирской области завели дело

09 ноября 2025, 07:19

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Уголовное дело возбудили после ДТП с шестью погибшими в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.