После ДТП с шестью погибшими в Новосибирской области завели дело
Уголовное дело возбудили после ДТП с шестью погибшими в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
Инцидент квалифицировали по части 5 статьи 264 УК: «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Надзорное ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств, а также ход и итоги расследования.
Напомним, смертельная авария произошла на 139‑м километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель «ВАЗ-21099», направлявшийся из Новосибирска в Кемерово, выехал на «встречку» в запрещенном для этого месте, после чего столкнулся с фурой Volvo. Все погибшие находились в салоне отечественного автомобиля: трое взрослых и трое детей 1, 8 и 10 лет. Водитель большегруза не пострадал.
Читайте также: