Lamborghini загорелась после ДТП на севере Москвы: есть погибшие

09 ноября 2025, 07:53

Два человека погибли в ДТП с загоревшейся Lamborghini на севере Москвы

Фото: iStock/z1b

Два человека погибли и еще двое пострадали в ДТП с загоревшейся Lamborghini на севере Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.