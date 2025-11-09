Lamborghini загорелась после ДТП на севере Москвы: есть погибшие
Два человека погибли и еще двое пострадали в ДТП с загоревшейся Lamborghini на севере Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Трагедия произошла ночью воскресенья, 9 ноября, на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. В какой-то момент спорткар перевернулся и вспыхнул.
В настоящее время точное число погибших и пострадавших, причины и обстоятельства смертельной аварии выясняются. На месте работают сотрудники экстренных служб.
