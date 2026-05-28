Известный рэпер оформил на россиянку багаж с 17 кг марихуаны

28 мая 2026, 19:20

Рэпер Big Tobz оформил на россиянку багаж с наркотиками и подставил ее

Фото: istockphoto/JeremyNathan

Британский исполнитель Big Tobz подозревается в том, что оформил на российскую туристку Карину багаж, в котором находилось 17 килограммов марихуаны. В результате девушка оказалась в тюрьме при аэропорту Дубая, сообщила 28 мая РЕН ТВ сестра задержанной.