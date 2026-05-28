Известный рэпер оформил на россиянку багаж с 17 кг марихуаны
Британский исполнитель Big Tobz подозревается в том, что оформил на российскую туристку Карину багаж, в котором находилось 17 килограммов марихуаны. В результате девушка оказалась в тюрьме при аэропорту Дубая, сообщила 28 мая РЕН ТВ сестра задержанной.
По словам родственницы, рэпер пригласил Карину, уже четыре года живущую в Таиланде, отдохнуть в ОАЭ. О планах поездки девушка близким не рассказывала. Встретившись в аэропорту Бангкока, пара направилась в Дубай. Карина взяла лишь маленькую сумку для ручной клади, так как не планировала долгого пребывания.
В аэропорту назначения их встретил друг музыканта с чемоданом. В результате — случайно или умышленно — багаж оформили на россиянку. Сам певец, по данным источника, проследовал через «зеленый коридор» для пассажиров без декларации.
Таможенная служба Дубая решила досмотреть поклажу. На вопрос о содержимом рэпер ответил, что везёт оборудование для дайвинга. Однако внутри оказалось 17 кг марихуаны. Обоих задержали и поместили в изолятор. Карина настаивает, что не знала о наркотиках в чемодане.
В консульстве РФ в Дубае РЕН ТВ подтвердили, что находятся на связи с россиянкой. Ей предоставили первичные юридические консультации.
