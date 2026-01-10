Известный ресторан доставил россиянке хинкали со стеклом

10 января 2026, 19:02

Mash на Мойке: ресторан «Хачапури и вино» доставил россиянке хинкали со стеклом

Фото: iStock/Максим Крысанов

Жительница Санкт-Петербурга чуть не проглотила осколок стекла, скрытый в хинкали. Во время семейного ужина она заказала доставку из ресторана «Хачапури и вино». Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.