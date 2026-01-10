Известный ресторан доставил россиянке хинкали со стеклом
Жительница Санкт-Петербурга чуть не проглотила осколок стекла, скрытый в хинкали. Во время семейного ужина она заказала доставку из ресторана «Хачапури и вино». Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Сначала девушка не поняла, что она надкусила, но вовремя остановилась. Супруги немедленно обратились в службу поддержки ресторана, приложив фотографии.
Сперва руководство заведения предложило вернуть стоимость испорченного блюда в виде бонусов, а затем — деньгами, но только за хинкали, утверждая, что остальные блюда из заказа безопасны. Брат пострадавшей настоял на возврате средств за весь заказ и потребовал компенсацию морального ущерба в размере 50 тысяч рублей.
Ресторан ответил, предложив в качестве компенсации две бутылки вина. Это решение не устроило семью, и теперь они готовят досудебную претензию.
