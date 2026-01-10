15-летняя девушка отошла в туалет и попала в руки восьмерых насильников
В Индии полиция задержала восемь человек. Их обвиняют в групповом изнасиловании 15-летней девушки в штате Гуджарат. Подробности сообщает телеканал NDTV.
Инцидент произошёл 7 января в деревне около города Вансда. По сведениям правоохранителей, вечером девушка вышла из дома по естественной нужде. Трое мужчин на мотоцикле схватили её и увезли.
В безлюдном месте к ним присоединились ещё пятеро мужчин. После этого все восемь человек изнасиловали потерпевшую. Полиция уточняет, что один из задержанных не достиг совершеннолетия. Возраст остальных семи фигурантов — от 20 до 21 года. Все подозреваемые сейчас находятся под стражей.
Семерым взрослым обвиняемым грозит тюремное заключение сроком от 20 лет до пожизненного. Если суд установит вину несовершеннолетнего, он может получить до трёх лет в исправительном учреждении для подростков.
