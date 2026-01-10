15-летняя девушка отошла в туалет и попала в руки восьмерых насильников

10 января 2026, 18:23

В Индии задержали восемь человек по делу об изнасиловании 15-летней девушки

Фото: Istock/VojislavM

В Индии полиция задержала восемь человек. Их обвиняют в групповом изнасиловании 15-летней девушки в штате Гуджарат. Подробности сообщает телеканал NDTV.