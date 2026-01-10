В Москве опрокидывание автомобиля парализовало движение на Можайском шоссе
В Москве на Можайском шоссе произошла авария — там опрокинулся легковой автомобиль. Столичный департамент транспорта сообщил об этом в своём Telegram-канале.
Инцидент случился недалеко от дома 48 на Можайском шоссе. В результате ДТП движение транспорта в сторону Подмосковья затруднилось. Образовалась пробка, её длина составила около 1,3 километра.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии и проверяют информацию о возможных пострадавших.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Омске, где автомобиль снёс троих детей, которые перебегали дорогу в неположенном месте. До этого под Красноярском в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек.
