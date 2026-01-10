Достижения.рф

На борту самолета Москва — Ереван начался пожар

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Пожар произошел на борту самолета Москва – Ереван. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Во время полета рейса 3F324 авиакомпании FlyOne Armenia у одного из пассажиров загорелась сумка с личными вещами. По свидетельствам очевидцев, члены экипажа действовали оперативно и слаженно, потушив огонь с помощью трёх огнетушителей.

По предварительной информации, причиной возгорания стал пауэрбанк, находившийся в сумке. Детали происшествия уточняются.

Инцидент не привёл к травмам и не повлиял на маршрут: борт успешно приземлился в аэропорту Еревана.

Екатерина Коршунова

