На борту самолета Москва — Ереван начался пожар
SHOT: На борту самолета Москва — Ереван начался пожар, загорелась ручная кладь
Пожар произошел на борту самолета Москва – Ереван. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Во время полета рейса 3F324 авиакомпании FlyOne Armenia у одного из пассажиров загорелась сумка с личными вещами. По свидетельствам очевидцев, члены экипажа действовали оперативно и слаженно, потушив огонь с помощью трёх огнетушителей.
По предварительной информации, причиной возгорания стал пауэрбанк, находившийся в сумке. Детали происшествия уточняются.
Инцидент не привёл к травмам и не повлиял на маршрут: борт успешно приземлился в аэропорту Еревана.
