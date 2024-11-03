Известный словацкий альпинист сорвался с одной из высочайших вершин Непала

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В Словакии известный альпинист Ондрей Гусерка сорвался с одной из самых высоких вершин Непала. Об этом сообщила пресс-служба словацкой Ассоциации альпинистов в своих соцсетях.
Гусерка вместе со своим коллегой из Чехии Мареком Голечком 30 октября поднялся на 7234-метровую гималайскую вершину Лангтанг-Лирунг в Непале. На следующий день, 31 октября, когда альпинисты начали спускаться, Гусерка сорвался с вершины в расщелину и погиб.
Из-за сложных погодных условий вертолёт пока не может добраться до места происшествия, подчеркнули в ассоциации.
Иные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.
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Из-за сложных погодных условий вертолёт пока не может добраться до места происшествия, подчеркнули в ассоциации.
Иные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.
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Анастасия Чинкова