Спасатели нашли пострадавших в горах Пакистана альпинистов из России

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk
В северной части региона Гилгит-Балтистан, спасатели обнаружили двух российских альпинистов, которые пострадали во время восхождения на гору Гашербрум IV. О происшествии сообщило издание «Известия» в своём Telegram-канале.
«Состояние альпинистов удовлетворительное, но одному из них нужна помощь при передвижении. В настоящее время они спускаются к плато, чтобы туда смог приземлиться вертолёт», — говорится в материале.
Из-за неблагоприятных погодных условий путь займёт несколько часов.
Ранее стало известно, что российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на горе Гашербрум. В субботу, 17 августа, в месте, где он работал, произошёл обвал. С тех пор связь с Ниловым была потеряна.
Читайте также:
Блогера Поднебесного обвинили в педофилии по двум статьям
Мужчина опоздал на авиарейс и залез в багажный отсек, но перепутал самолет
Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство сожителя
Мира Полтева