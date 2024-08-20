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Спасатели нашли пострадавших в горах Пакистана альпинистов из России

20 августа 2024, 13:08
Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

В северной части региона Гилгит-Балтистан, спасатели обнаружили двух российских альпинистов, которые пострадали во время восхождения на гору Гашербрум IV. О происшествии сообщило издание «Известия» в своём Telegram-канале.
«Состояние альпинистов удовлетворительное, но одному из них нужна помощь при передвижении. В настоящее время они спускаются к плато, чтобы туда смог приземлиться вертолёт», — говорится в материале.

Из-за неблагоприятных погодных условий путь займёт несколько часов.



Ранее стало известно, что российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести на горе Гашербрум. В субботу, 17 августа, в месте, где он работал, произошёл обвал. С тех пор связь с Ниловым была потеряна.

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Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство сожителя
#помощь
#альпинист
#займ
#плато
Блогера Поднебесного обвинили в педофилии по двум статьям
20 августа 2024, 11:38

Фото: istockphoto / Yingko

Блогеру Алексею Поднебесному, который называет себя антифеминистом, были предъявлены обвинения по двум статьям: «Развратные действия» и «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Об этом сообщили в NEWS.ru.
В Санкт-Петербурге был задержан известный блогер Алексей Поднебесный. По мнению главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, в своих видео он проявлял неуважение к женщинам.

«Екатерина Мизулина обратилась в Следственный комитет из-за одного из видео, где 46-летний блогер целуется с 15-летней на вид девушкой и трогает её за грудь.В разговоре с журналистами Поднебесный объяснил, что девушка представилась ему как 23-летняя, однако он не проверял её документы, поскольку не вступал с ней в интимные отношения», — сообщили в издании.

Теперь Следственный комитет Санкт-Петербурга будет расследовать дело, связанное с этим инцидентом.

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#следственный комитет
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#отношения
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#девушка
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Мужчина опоздал на авиарейс и залез в багажный отсек, но перепутал самолет
Пассажир S7 опоздал на посадку и залез в багажный отсек не того самолета
20 августа 2024, 11:32

Фото: iStock/frentusha

Мужчина залез в багажный отсек авиалайнера Airbus A321 в аэропорту Домодедово, так как опоздал на свой рейс. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 41-летний пассажир опоздал на рейс S7 2625 до Новокузнецка. После чего мужчина решил пробраться в багажный отсек Airbus A321, однако перепутал и попал на рейс S7 2581 в Норильск, тогда как его борт уже более часа находился в пути.

Согласно информации источника, нарушителя обнаружили и задержали. Вылет самолет был задержан на час.

Ранее сообщалось, что во время полета мужчина, летевший в Магадан из Мурманска, поднялся с места и попытался открыть дверь самолета. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство сожителя
#самолет
#пассажир
#мужчина
#аэропорт
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Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство сожителя
Экс-журналистке РБК Гончаровой назначили семь лет колонии за убийство сожителя
20 августа 2024, 11:09

Фото: iStock/fotoember

Электростальский городской суд Московской области приговорил к 7 годам колонии экс-журналистку РБК Оксану Гончарову, которую присяжные признали виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Гаранин.
Адвокаты обвиняемой настаивали в суде, что действия их подзащитной являлись самообороной, так как во время конфликта мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и первым нанес ей удары ножницами. Уточняется, что бывшая журналистка неоднократно становилась жертвой насилия со стороны Самусева.

Согласно информации источника, Гончаровой предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве.

Напомним, инцидент произошел в 2022 году. Оксана Гончарова напала на сожителя и заколола его ножницами, когда он выпивал вместе с другом в ее квартире. Мужчина был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

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#мужчина
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#убийство
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10-летний мальчик уехал кататься на самокате и погиб
В Парголово 10-летний мальчик погиб, катаясь на электросамокате
20 августа 2024, 09:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

Десятилетний мальчик из Краснодарского края уехал кататься на самокате и погиб в Парголово. Об этом сообщает «Фонтанка».
Школьник приехал в Петербург вместе с бабушкой, чтобы посмотреть достопримечательности. Они остановились у родственников в Парголово.

В квартире был электросамокат, и мальчик захотел покататься на нем. Во время прогулки школьник оторвался от сопровождающего и значительно уехал вперед.

Спустя некоторое время родственник обнаружил самокат и ребенка на земле на расстоянии друг от друга. Медики констатировали смерть мальчика. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства падения и гибели несовершеннолетнего.

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В Москве таджик забил топором супругов-пенсионеров
В Новой Москве задержан мужчина за убийство пожилой пары
20 августа 2024, 09:36

Фото: iStock/Motortion

Бывшего работника Внуковского авиаремонтного завода 82-летнего Виктора и его супругу 80-летнюю Людмилу изрубил топором 38-летний таджик в Новой Москве. Об этом пишет Telegram-канал «‎Рай и МКАД | Подмосковье».
Сообщается, что соседи увидели пожар в доме и вызвали правоохранителей. Сотрудники полиции обнаружили труп мужчины и его супругу, которая была жива. По предварительным данным, напавший хотел ограбить дом, изрубил владельцев топором, а потом устроил пожар, чтобы скрыть улики. Женщина была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

СК России было возбуждено уголовное дело по факту нападения на семейную пару в новой Москве. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что был задержан мужчина 1986 года рождения.

Ранее сообщалось, что суд города Красноярска 17 мая приговорил бывшего директора госпредприятия акционерного общества «Медтехника» Михаила Вараву к 13 годам лишения свободы за надругательство над двумя подростками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Чехове выявили 16 мигрантов-нелегалов
20 августа 2024, 09:15

Фото: iStock/Motortion

Рейд по выявлению незаконной миграции провели полицейские при поддержке Росгвардии в местах проживания иностранцев в селе Новосёлки городского округа Чехов, в результате было обнаружено более полутора десятков нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда по информационным учетным базам полиция проверила 30 граждан, прибывших в Россию из ближнего зарубежья. В отношении 16 мигрантов сотрудники полиции составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в отношении пятнадцати нелегалов принято решение выдворить их из России.

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#мигранты
#полиция
#мвд московской области
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Экспертиза установила подделку подписи генерала Попова в ключевых документах
Адвокат Байновский: подпись генерала Попова в документах была подделана
20 августа 2024, 06:28

Фото: istock/choochart choochaikupt

Подчерковедческая экспертиза по делу экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, известного под позывным «Спартак», установила, что подпись на ключевых документах по делу была подделана. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский.
По словам защитника, экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, подтвердила, что подпись на документах, которые были использованы в качестве основных доказательств, не принадлежит Попову.

«Он не должен был подписывать эти документы», — отметил Буйновский.
Напомним, генерал-майор Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более 1700 тонн металлопроката на сумму 130 миллионов рублей для защитных сооружений в зоне спецоперации. Сначала он содержался под стражей, но позже был переведен под домашний арест. 7 августа суд отказал в изменении меры пресечения для обвиняемого.

Ранее сообщалось, что по данным ТАСС, следственные органы просят сократить срок ознакомления с материалами дела для генерал-майора Ивана Попова и его защитника до 21 августа. Почти все участники будущего судебного процесса уже ознакомились с материалами дела, которые состоят из 36 томов. После утверждения обвинительного заключения документы будут переданы в военный суд для рассмотрения по существу.

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#суд
#арест
#документы
#меры
#сво
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Умерший в полиции Махачкалы боец СВО страдал от посттравматического синдрома
Погибший в отделе полиции Махачкалы боец СВО принял окружающих за врагов из-за ПТСР
20 августа 2024, 05:44

Фото: istock/zim286

У погибшего в июле в отделе полиции Махачкалы бойца СВО Ахмеда Джабраилова был посттравматический синдром (ПТСР), сообщает Telegram-канал Baza.
По словам его сестры, именно из-за этого состояния Джабраилов вел себя неадекватно в день трагедии. Родители погибшего заявили, что полиция ввела их в заблуждение, заставив поверить, что их сын умер из-за остановки сердца. Они уже два месяца добиваются расследования и возбуждения уголовного дела.

48-летний Ахмед Джабраилов, вернувшись из зоны СВО, страдал от ПТСР. Согласно информации от сестры погибшего, он потерял друзей на передовой, перенес контузию и тяжело переживал последствия боевых действий. В день своей смерти он находился в состоянии психического расстройства: отдавал приказы, разговаривал сам с собой и выражал страх попасть в плен, вероятно, принимая окружающих за врагов.

Родственники покойного утверждают, что полиция скрыла от них истинные обстоятельства произошедшего. В Telegram-канале Baza сообщается, что семья не смогла ознакомиться с результатами судмедэкспертизы, хотя следователь сообщил, что Джабраилов умер от удушья и наркотики в его крови не обнаружены.

Ситуация вызвала общественный резонанс после того, как председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как полицейские применяют силу к задержанному. В ответ на это полиция заявила, что Джабраилов до задержания был в неадекватном состоянии и бегал с ножом по крыше дома, а во время задержания продолжал вести себя агрессивно.

Родственники Джабраилова также сообщают, что им угрожают и требуют прекратить обсуждение дела. На данный момент МВД Дагестана заявило лишь о проведении доследственной проверки, но уголовное дело не возбуждено. Семья погибшего продолжает добиваться справедливости и наказания виновных.

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#полиция
#мвд
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#сын
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58-летнюю жительницу Австралии судят за видео сексуального характера с участием рыбы
Жительница Тасмании попала под суд за публикацию сексуального характера с рыбой
20 августа 2024, 05:07

Фото: istock/User63774ca5_6

В Австралии 58-летняя жительница Тасмании, Кэтрин Ли Джун, оказалась в центре скандала и попала под суд за публикацию в интернете видео сексуального характера с участием рыбы. Об этом сообщает портал News.com.au.
В период с февраля 2022 по январь 2023 года Джун разместила несколько роликов, на которых запечатлена «сексуальная активность между ней и рыбой». Видео быстро распространились по сети и стали вирусными.

Джун предъявлены обвинения в изготовлении и хранении контента, связанного с зоофилией. Ранее, в мае, по этому делу был привлечен 55-летний Эшли Дэвид Халлам, которого судили как сообщника. Он свою вину не признал. Джун, в свою очередь, попросила отложить рассмотрение ее дела на последнем заседании.

Ранее сообщалось, что в Казахстане четверо школьников взяли свою 16-летнюю одноклассницу в секс-рабство и восемь месяцев заставляли ее заниматься проституцией. За это время ее изнасиловали более тысячи раз. Об этом сообщает NEWS.ru.

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