На Эвересте обнаружили останки пропавшего 100 лет назад альпиниста

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На Эвересте обнаружили останки британского альпиниста Эндрю Ирвина, который пропал 100 лет назад. Об этом сообщает телеканал National Geographic.
Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори отправились в экспедицию в 1924 году, чтобы стать первыми, кто покорил самую высокую гору в мире. Однако во время подъёма альпинисты пропали.
Тело Мэллори нашли лишь в 1999 году. Останки Ирвина удалось обнаружить только сейчас: специалисты нашли ботинок мужчины и носок с инициалами. На сегодняшний день продолжается поиск доказательств того, что Ирвин и Мэллори самыми первыми покорили вершину.
Ранее стало известно, что среди погибших в Непале россиян был КМС по альпинизму Александр Душейко. В своей последней записи в ВК альпинист сообщил, что участники группы промаркировали маршрут до 7238, после чего спустились обратно.
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Тело Мэллори нашли лишь в 1999 году. Останки Ирвина удалось обнаружить только сейчас: специалисты нашли ботинок мужчины и носок с инициалами. На сегодняшний день продолжается поиск доказательств того, что Ирвин и Мэллори самыми первыми покорили вершину.
Ранее стало известно, что среди погибших в Непале россиян был КМС по альпинизму Александр Душейко. В своей последней записи в ВК альпинист сообщил, что участники группы промаркировали маршрут до 7238, после чего спустились обратно.
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Екатерина Коршунова