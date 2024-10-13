Когда вывезут тела погибших Непале российских альпинистов, сообщили в посольстве

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Сложные погодные условия препятствуют эвакуации пяти российских альпинистов на склоне горы Дхаулагири в Непале. Об этом сообщили в посольстве РФ в Катманду. Ожидается, что погода улучшится не раньше 16 октября.
«Сегодня вылет вертолета для эвакуации тел невозможен из-за сильного ветра. Ближайшая дата, когда погодные условия будут подходить для вылета, — среда, 16 октября», — цитирует посольство ТАСС.
Информация о гибели пятерых альпинистов на горе Дхаулагири поступила 8 октября. Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой начали восхождение 6 октября около 06:00. Альпинисты сорвались на высоте около 6000 метров.
Сейчас погода и условия на горе остаются опасными, что затрудняет операцию по выводу тел.
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Лия Мурадьян