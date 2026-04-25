В МЧС сообщили о возобновлении поиска попавших под лавину туристов в Бурятии
В Бурятии возобновили поиски туристов, попавших под лавину. Группа из 15 спасателей уже выдвинулась к месту трагедии, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Республике Бурятия.
Ранее поступала информация, что из-за сложных метеоусловий и труднодоступного рельефа поисковые работы пришлось отложить до рассвета. Теперь спасатели вновь направляются на перевал «26-го партийного съезда» на горе Мунку-Сардык — им предстоит найти ещё троих человек.
По предварительным данным, незарегистрированная группа из семи туристов совершала восхождение к пику Конституции, когда на них сошла снежная масса. Через некоторое время спасатели обнаружили трёх выживших, а также тело одного погибшего участника группы. Следователи в Бурятии завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).
