Попавшую под лавину в Бурятии группу туристов из Иркутска могли вести местные гиды
Попавших под лавину в Бурятии туристов могли сопровождать местные гиды-инструкторы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на республиканское СУСК РФ.
В настоящий момент следствие проверяет версию о том, что группа, прибывшая из Иркутской области, воспользовалась услугами коммерческой организации. Эта фирма работает на территории базового лагеря «Стрелка» – там, где сливаются реки Белый Иркут и Мугувек. Лагерь занимается размещением и обслуживанием туристов.
Напомним, что незарегистрированная группа из семи туристов совершала восхождение к пику Конституции, когда на них сошла снежная масса. Через некоторое время спасатели обнаружили трёх выживших, а также тело одного участника группы. Следователи в Бурятии завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).
В ночь на 25 апреля стало известно, что погибшей является женщина 1984 года рождения. Сейчас спасатели уже возобновили работу по поиску туристов, которые входили в состав пострадавшей группы, но не были найдены вместе с остальными участниками восхождения.