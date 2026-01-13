Известный спортсмен подал в суд на бывшую жену за рассказ о его огромном половом органе
Знаменитый американский спортсмен Мэтт Калил подал в суд на бывшую жену Хейли Бэйли на рассказ о его огромном половом органе. Об этом сообщает News.com.au.
В ноябре 2024 года 33-летняя блогер и модель из США потрясла своих поклонников откровенным признанием о причинах развода с Калилом. Она рассказала, что их брак с бывшим профессиональным футболистом распался в значительной степени из-за его внушительного размера полового органа. По словам Бейли, эта физиологическая особенность сделала их интимную жизнь невыносимой.
В январе стало известно, что Калил подал на бывшую жену в суд, обвинив её в неосмотрительных публичных высказываниях. Спортсмен утверждал, что её комментарии привлекли к нему нежелательное внимание общественности. Семья Калила также пострадала от распространения этой «унизительной и чрезвычайно личной информации».
Бейли выразила сильное разочарование и обиду на экс-супруга в связи с судебным иском, поскольку в своём ноябрьском интервью она говорила о нём исключительно в положительном ключе. Калил и Бейли были женаты с 2015 по 2022 год.
Читайте также: