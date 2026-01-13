Известный спортсмен подал в суд на бывшую жену за рассказ о его огромном половом органе

13 января 2026, 08:15

Атлет из США подал в суд на бывшую жену за рассказ о его физической особенности

Фото: iStock/Zolnierek

Знаменитый американский спортсмен Мэтт Калил подал в суд на бывшую жену Хейли Бэйли на рассказ о его огромном половом органе. Об этом сообщает News.com.au.