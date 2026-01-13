Калининградец провел Новый год в спецприемнике из-за пьяной ругани с соседями
Житель Калининграда оказался в спецприемнике на половину новогодних каникул. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 2 января, когда мужчина в подъезде дома громко ругался и использовал нецензурную брань. Соседи сделали ему замечание, но он не отреагировал, нарушая общественный порядок.
Полиция задержала его и составила протокол по статье о мелком хулиганстве. В суде 3 января он признал свою вину. Мужчина объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и действительно угрожал соседям. Однако он не уверен, что использовал свою саперную лопатку, которую показывал им ранее. Суд назначил ему административный арест на пять суток.
