Обвиняемый в изнасиловании индиец напал на конвоиров и открыл стрельбу

Фото: iStock/undefined undefined

В Индии обвиняемый в изнасиловании сироты напал на полицейских во время конвоирования и завладел оружием одного из них. Об этом сообщает NDTV.



Задержанный по имени Рафикула Ислам под предлогом необходимости посетить туалет добился остановки автомобиля. В момент торможения он вырвал оружие у одного из сопровождающих правоохранителей и открыл стрельбу, после чего попытался скрыться.

Сотрудники полиции применили оружие в ответ и ранили обвиняемого в левую ногу. В ходе перестрелки пострадали двое полицейских

После происшествия Ислама сначала доставили в гражданскую больницу города Кокраджхар. Для оказания специализированной медицинской помощи его позднее перевели в местный медицинский колледж.

Александр Огарёв

