13 января 2026, 06:05

NDTV: обвиняемый в изнасиловании индиец напал на конвоиров и открыл стрельбу

В Индии обвиняемый в изнасиловании сироты напал на полицейских во время конвоирования и завладел оружием одного из них. Об этом сообщает NDTV.