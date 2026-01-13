Обвиняемый в изнасиловании индиец напал на конвоиров и открыл стрельбу
В Индии обвиняемый в изнасиловании сироты напал на полицейских во время конвоирования и завладел оружием одного из них. Об этом сообщает NDTV.
Задержанный по имени Рафикула Ислам под предлогом необходимости посетить туалет добился остановки автомобиля. В момент торможения он вырвал оружие у одного из сопровождающих правоохранителей и открыл стрельбу, после чего попытался скрыться.
Сотрудники полиции применили оружие в ответ и ранили обвиняемого в левую ногу. В ходе перестрелки пострадали двое полицейских
После происшествия Ислама сначала доставили в гражданскую больницу города Кокраджхар. Для оказания специализированной медицинской помощи его позднее перевели в местный медицинский колледж.
