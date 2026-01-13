Бульдог загрыз своего хозяина в Германии
В городе Лоне собака породы американский бульдог напала на хозяина, в результате чего мужчина погиб. О случившемся сообщила телерадиокомпания NDR.
8 января случайная прохожая обнаружила тело мужчины в придорожном кювете. Заметив, что человек не подаёт признаков жизни, женщина незамедлительно вызвала экстренные службы. Прибывшие медики констатировали смерть.
Возле тела всё это время находилась крупная собака. Животное проявляло агрессию: не подпускало к себе полицейских и спасателей. Успокоить пса удалось только сожительнице погибшего.
По данным судебно‑медицинской экспертизы, причиной смерти 33‑летнего мужчины стало нападение собаки. В настоящее время полиция ведёт расследование: специалисты пытаются выяснить, что могло спровоцировать агрессивное поведение животного.
