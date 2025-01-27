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Известный телеведущий погиб с семьей при пожаре в Турции

Телеведущий Туркмен погиб с семьей при пожаре на горнолыжном курорте Турции
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Известный телеведущий, журналист, финансовый консультант и спортивный менеджер Недим Туркмен погиб при пожаре в гостинице горнолыжного курорта в Карталкае. Об этом информирует телеканал Bloomberg HT.
Отмечается, что во время пожара также погибли супруга и двое детей журналиста — 18-летняя дочь Ала и 22-летний сын Юсуф.

Владелец отеля Grand Kartal возложил ответственность за произошедшее на персонал и консультантов гостиницы.



Напомним, в ночь на 21 января сильный пожар вспыхнул в 11-этажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, унеся жизни 78 человек. По предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана.

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#турция
В административном здании ростовского СИЗО произошел пожар
РИА Новости: короткое замыкание стало причиной пожара в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
27 января 2025, 09:51

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар произошел в одном из помещений административного здания ростовского СИЗО, где летом произошел захват заложников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Ростовской области.
Согласно предварительной информации, возгорание случилось из-за короткого замыкания. Огонь оперативно потушили на площади около 5 квадратных метров.

Уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет. В настоящее время учреждение работает в штатном режиме. По факту инцидента проводится проверка.

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#сизо
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Мигрант наказывал ребенка раскаленным металлом
В Лобне иностранец-нелегал наказывал дочь раскаленным металлом за провинности
27 января 2025, 09:47

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

В Лобне задержан иностранный гражданин, подозреваемый в истязании своей малолетней дочери. Об этом информирует РИА Новости.
По данным Следственного комитета России, с января 2024 года мужчина систематически избивал девочку и причинял ей ожоги раскаленными металлическими предметами за различные провинности.

Следователи установили, что семья находится в России нелегально, в связи с этим организована проверка по статьям об организации незаконной миграции и халатности. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах дела.

Дело находится под контролем центрального аппарата ведомства, ожидается, что дальнейшие действия следователей будут направлены на тщательное выяснение всех обстоятельств преступления.

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Известный телеведущий погиб с семьей при пожаре в Турции

Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин

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#мужчина
#ск
#бастрыкин
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Подмосковные полицейские задержали рецидивиста из Бурятии за кражу мобильного
27 января 2025, 09:38

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

Неоднократно судимого за кражи и грабежи 37-летнего уроженца Бурятии задержали подмосковные полицейские по подозрению в похищении мобильного телефона из кармана пассажирки в маршрутке в Химках, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник вытащил мобильный телефон из кармана шубы у женщины, которая заходила в маршрутку. После этого он попросил водителя остановиться и быстро вышел из салона», — говорится в сообщении.
Установить личность злоумышленника удалось по записям с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали в Москве около одной из станций метро. Задержанный рассказал, что украденный телефон он продал, а деньги потратил на личные нужды.

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин

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#химки
#кража
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин
NYP: более 200 пациентов обвинили врача из США в изнасиловании и домогательствах
27 января 2025, 06:34

Фото: iStock/AndreyPopov

Бостонский врач-извращенец Деррик Тодд обвиняется в изнасиловании и сексуальных домогательствах более чем 200 бывших пациентов и пациенток. Большинство случаев связаны с его практикой в клинике Charles River Medical Associates в Фрамингеме, Массачусетс (США). Об этом 17 января 2025 года пишет New York Post.
Тодд, бывший главный врач клинической ревматологии Бостонской больницы Brigham and Women’s Faulkner Hospital, впервые столкнулся с обвинениями в июле 2023 года после поступления анонимных жалоб.

Врачи из окружения (тогда еще) скрытого извращенца выразили сомнения в необходимости проведения гинекологических осмотров для ревматологических пациентов Тодда. Тогда же началось расследование.

По словам пациентов, некоторые так называемые «осмотры» были далеки от «нормальных». Одна из женщин испытала во время приема у Тодда столь сильную боль, что начала кричать, однако он игнорировал ее просьбы остановиться и продолжал «проверку».

Фото: iStock/Rus_S

Обвинения включают случаи изнасилований во время медицинских осмотров в декабре 2022 и июне 2023 года.

На данный момент Тодду предъявлены более 200 обвинений в изнасиловании, по которым мужчина не признал себя виновным. Суд освободил его под залог в $10,000 с рядом ограничений: запрет на контакт с пострадавшими, сдача паспорта и прекращение медицинской деятельности.

Десятки исков о ненадлежащем поведении включают в себя обвинения в ненужных гинекологических, анальных и грудных осмотрах. Извращенец измывался надо всеми пациентами в равной степени — среди пострадавших есть как женщины, так и мужчины. Некоторые жертвы еще подростки, в то время как другим около 60 лет.

Арест по ошибке: Инвалид получил 600 тысяч рублей за «мастурбацию»
Арест по ошибке: Инвалид получил 600 тысяч рублей за «мастурбацию»
Адвокаты 180 бывших пациентов заявляют, что это только начало уголовного дела против врача, а больница, где он работал, также может быть привлечена к ответственности за то, что не предотвратила преступления.

В сентябре 2023 года Тодд добровольно прекратил медицинскую практику, а в июле 2024 года был уволен из больницы.

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#суд
#сша
#врачи
#больница
#расследование
#жертвы
#изнасилование
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Рэпера Моргенштерна* объявили в межгосударственный розыск
ТАСС: СК объявил Моргенштерна* в межгосударственный розыск по делу об иноагентах
27 января 2025, 05:53

Алишер Моргенштерн* (Фото: соцсети)

Следственный комитет России объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна* по делу о нарушении порядка деятельности иностранных агентов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Решение было принято в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, которая предполагает наказание до двух лет лишения свободы. Моргенштерна* объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

Адвокат музыканта Сергей Жорин сообщил, что местонахождение его подзащитного следствию известно: артист проходит лечение за пределами России. Он добавил, что Моргенштерн* не скрывается от следствия и намерен доказывать свою невиновность, даже если дело дойдет до суда.

Рэпер покинул страну более трех лет назад, после чего ему было предъявлено обвинение, детали которого передали адвокатам Алишера*.

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#рф
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Водитель сбил подростка в Хабаровском крае и скрылся
27 января 2025, 05:24

Фото: telegram-канал прокуратуры Хабаровского края

В Хабаровском крае ведется розыск водителя, сбившего 17-летнего подростка в поселке Циммермановка. Прокуратура региона сообщила в своем telegram-канале, что трагедия произошла в ночь на 26 января на улице Железнодорожной.
На молодого пешехода, находившегося на проезжей части, наехал неустановленный водитель. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Прокуратура Ульчского района контролирует расследование и проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

«Также надзорным ведомством будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — пообещали в прокуратуре.
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#смерть
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Арест по ошибке: Инвалид получил 600 тысяч рублей за «мастурбацию»
В Лондоне полиция ошибочно обвинила инвалида в мастурбации и испортила ему жизнь
27 января 2025, 04:40

Фото: iStock/Serge_Bertasius

Полиция выплатила 600 тысяч рублей (пять тысяч фунтов стерлингов) инвалиду Бренту Нейлору в Лондоне после того, как по ошибке обвинила его в мастурбации в общественном месте. Как сообщает New York Post со ссылкой на SWNS, инцидент произошел в 2021 году и привел к разрушению жизни мужчины.
Сотрудники полиции арестовали Нейлора после жалобы на подозрительного типа, мастурбирующего в автобусе. Видеозапись, сделанная камерами наблюдения, была опубликована для поиска подозреваемого.

Спустя несколько месяцев человек, чьи данные не разглашаются, заявил, что на кадрах изображен именно Нейлор.

В ноябре того же года шесть полицейских приехали к нему домой, арестовали на глазах у соседей и доставили в участок. Тот факт, что они подозревают инвалида, представителей закона не смутил.

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

«Я не могу выпрямить руки из-за врожденного генетического отклонения. Долго ходить в наручниках для меня — Ад. Они знали, что я инвалид. Зачем вообще было надевать на меня эти наручники? Их было шестеро, а я один», — сетовал мужчина.
Позже выяснилось, что настоящий преступник выглядел иначе. Нейлора отпустили, но ущерб его репутации уже был нанесен.

«Они все повесили на меня, даже не проведя никакого расследования. Это было отвратительно. Описание того парня говорило, что он был шести футов ростом (183 см). А я – 5’8 (около 173 см). Я самый худой человек на свете, а тот был толстым. Теперь я не доверяю полиции. Это ужасные люди», — поделился пострадавший.
Сотрудник СБУ на огромной скорости сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе
Сотрудник СБУ на огромной скорости сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе
Нейлор, страдающий от болезни Фонга, рассказал, что после этого «случая» его жизнь превратилась в кошмар. Соседи не поверили в невиновность, затем его выселили из квартиры. Любимый паб закрыл для него свои двери, а через некоторое время Нейлор стал жертвой нападения из-за своей «дурной славы» — дошло до госпитализации.

Пострадавший он клейма «публичного извращенца» мужчина также был вынужден терпеть бесконечные осуждения и угрозы от прохожих. Он до сих пор страдает от панических атак, боится полицейских сирен и часто просыпается от кошмаров.

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#великобритания
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В Швеции задержали подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море судно
В Швеции задержали судно за диверсию с повреждением кабеля в Балтийском море
27 января 2025, 03:51

Фото: iStock/Akintevs

Прокуратура Швеции начала расследование по факту предполагаемой диверсии после повреждения кабеля связи, соединяющего Швецию и Латвию в Балтийском море. Как сообщает ведомство, одно из судов, подозреваемое в причастности к инциденту, было задержано для выяснения всех обстоятельств.
Расследование возглавляет старший прокурор Матс Юнгквист. В его рамках активно работают полиция безопасности, береговая охрана, вооруженные силы и национальное управление полицейских операций.

Детали расследования пока не разглашаются, но шведские власти подчеркивают, что инцидент рассматривается как возможная серьезная диверсия.

«В настоящее время мы проводим ряд конкретных следственных мероприятий, но с учетом идущего предварительного расследования я не могу раскрывать детали. (...) Шведские власти сейчас интенсивно и сообща работают над расследованием этого инцидента», — сообщил прокурор.
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#полиция
#прокуратура
#море
#охрана
#расследование
#диверсия
#швеция
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В Ленобласти мужчину избили, облили бензином и живьем подожгли в котельной
27 января 2025, 01:50

Фото: iStock/Matt McDonald

В Ленинградской области в поселке Кузнечное Приозерского района 36-летнего мужчину жестоко избили, облили бензином и подожгли заживо в котельной хулиганы. Инцидент произошел ночью 26 января, пишет «78.ru».
Злоумышленники сначала нанесли своей жертве, рабочему, серьезные побои, после чего осуществили поджог.

Пострадавший получил тяжелые травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы головы, а также ожоги 1-2 степени на кончике носа, задней поверхности бедра и голени.

В настоящее время мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и найти виновных.

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