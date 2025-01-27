Известный телеведущий погиб с семьей при пожаре в Турции

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Известный телеведущий, журналист, финансовый консультант и спортивный менеджер Недим Туркмен погиб при пожаре в гостинице горнолыжного курорта в Карталкае. Об этом информирует телеканал Bloomberg HT.
Отмечается, что во время пожара также погибли супруга и двое детей журналиста — 18-летняя дочь Ала и 22-летний сын Юсуф.
Владелец отеля Grand Kartal возложил ответственность за произошедшее на персонал и консультантов гостиницы.
Напомним, в ночь на 21 января сильный пожар вспыхнул в 11-этажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, унеся жизни 78 человек. По предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана.
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Владелец отеля Grand Kartal возложил ответственность за произошедшее на персонал и консультантов гостиницы.
Напомним, в ночь на 21 января сильный пожар вспыхнул в 11-этажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, унеся жизни 78 человек. По предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана.
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Число погибших от пожара на турецком курорте выросло до 76
Екатерина Коршунова