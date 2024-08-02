Известный уфимский телеведущий и «учительница года» жестоко избили хозяина кафе

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Известный телеведущий из Уфы Александр Иликбаев, который выступает на корпоративах вместе со звёздами российского шоу-бизнеса, и педагог из Булгаково Анжелика Рамазанова, получившая в 2021 году звание «Учитель года», до телесных повреждений избили владельца кафе.
Телеведущий отмечал Новый год у себя на малой родине в Мишкино в одном из заведений, передаёт телеграм-канал Mash Batash. Рамазанова была в числе его гостей. По словам адвоката потерпевшего, подвыпившей парочке не понравилась музыка, которая играла в кафе, и они стали настаивать на смене репертуара. Получили отказ, так как большинству гостей музыкальный фон был вполне по душе.
Тогда Иликбаев и Рамазанова вывели владельца заведения на улицу и вдвоём избили его, сломав руку и отбив почки. Кроме того, у мужчины было зафиксировано сотрясение мозга. Инцидент произошёл ещё в 2022 году, но суд закончился только сейчас. Видимо, были учтены заслуги педагога и шоумена, так как они получили только по году условно.
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Александр Бойцов