Известный в России комик оставил кошелек в самолете в Европе и потерял деньги
Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал в YouTube‑проекте «Давайте вместе сделаем шоу», как потерял деньги, когда оставил кошелек в самолёте в Европе.
Инцидент произошёл на рейсе испанской авиакомпании по маршруту Испания — Германия. Мужчина положил портмоне в карман спинки сиденья и забыл о нём. Обнаружив пропажу, он не стал блокировать одну из карт, так как её было бы трудно перевыпустить, и надеялся, что утраченную вещь найдут — этого не случилось.
Через месяц с карты начали списываться деньги. Сначала сняли около 37 долларов в центре Мексики в Starbucks, затем пошли мелкие списания по семь и по пять долларов.
В итоге он установил лимиты на операции по карте, после чего списания прекратились.
