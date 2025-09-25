Достижения.рф

Известный в России комик оставил кошелек в самолете в Европе и потерял деньги

Стендап-комик Слава Комиссаренко оставил кошелек в самолете в Европе
Фото: istockphoto/Sitikka

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал в YouTube‑проекте «Давайте вместе сделаем шоу», как потерял деньги, когда оставил кошелек в самолёте в Европе.



Инцидент произошёл на рейсе испанской авиакомпании по маршруту Испания — Германия. Мужчина положил портмоне в карман спинки сиденья и забыл о нём. Обнаружив пропажу, он не стал блокировать одну из карт, так как её было бы трудно перевыпустить, и надеялся, что утраченную вещь найдут — этого не случилось.

Через месяц с карты начали списываться деньги. Сначала сняли около 37 долларов в центре Мексики в Starbucks, затем пошли мелкие списания по семь и по пять долларов.

В итоге он установил лимиты на операции по карте, после чего списания прекратились.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0