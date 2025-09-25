Пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси во время приземления
Пилоты самолёта American Airlines со 132 пассажирами не выпустили шасси при заходе на посадку. Об этом сообщает PYOK.
По данным источника, борт собирались посадить в американском Финиксе, когда одна из систем предупредила экипаж о невыдвинутых шасси. Пилоты устранили недоразумение, но для безопасности приняли решение уйти на второй круг.
После этого шасси убрали, воздушное судно набрало высоту и затем благополучно приземлилось при следующей попытке.
Ранее сообщалось, что в карибском Синт-Мартене из-за жёсткой посадки у самолёта авиакомпании WestJet оторвало шасси.
