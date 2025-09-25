Пилоты самолета со 132 пассажирами забыли выпустить шасси во время приземления

25 сентября 2025, 21:05

PYOK: Пилоты American Airlines забыли выпустить шасси во время посадки в США

Фото: istockphoto/rebius

Пилоты самолёта American Airlines со 132 пассажирами не выпустили шасси при заходе на посадку. Об этом сообщает PYOK.