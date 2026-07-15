Известный японский актер сбил девушку на машине и уехал
В Токио 77-летний актер театра кабуки Хирофуми Като, известный под псевдонимом Косабуро Накамура, сбил девушку на машине и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает портал Japan Today.
Пожилой мужчина двигался по району Синдзюкуи задел 20-летнюю девушку, которая шла перед его автомобилем. Она получила травму лодыжки, окликнула водителя, но тот не остановился и продолжил движение. Пострадавшая успела сфотографировать номер машины и обратилась в полицию.
Позднее Като добровольно явился в участок, однако вину не признал. Он заявил, что девушка якобы сама приблизилась к его машине, а удар не был достаточно сильным, чтобы причинить ей травму.
Несмотря на это, актера обвинили в оставлении места аварии с причинением телесных повреждений. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона иен (примерно 477 тысяч рублей).
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