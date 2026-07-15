Известный японский актер сбил девушку на машине и уехал

15 июля 2026, 09:42

Актер кабуки сбил девушку в Токио и уехал, ему грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: iStock/Rixipix

В Токио 77-летний актер театра кабуки Хирофуми Като, известный под псевдонимом Косабуро Накамура, сбил девушку на машине и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает портал Japan Today.