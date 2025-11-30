Известный юрист умер во время операции по пересадке волос

30 ноября 2025, 10:22

Baza: юрист из Владивостока Капустин умер во время операции по пересадке волос

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Во время операции по пересадке волос умер известный юрист из Владивостока Андрей Капустин. Об этом пишет Telegram-канал Baza.