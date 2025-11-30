Известный юрист умер во время операции по пересадке волос
Во время операции по пересадке волос умер известный юрист из Владивостока Андрей Капустин. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
32-летний юрист обратился в частную клинику для трансплантации волос. Во время операции, после введения наркоза, его состояние резко ухудшилось. По словам близких, он скончался прямо на операционном столе.
Видеозапись процедуры не велась, что вызвало дополнительные вопросы. Сейчас следствие региона проводит проверку клиники и обстоятельств смерти.
Андрей Капустин был одним из самых известных специалистов по гражданским делам в Приморье. У него остались жена и маленький ребёнок.
Юрист потратил 300 тысяч рублей на проведение операции. Андрей начал готовиться к этому событию за месяц до назначенной даты. Ему было запрещено употреблять алкоголь и курить. В рамках подготовки мужчина проходил различные обследования, сдавал кровь на анализы и делал ЭКГ. В клинику он попал по совету знакомых.
Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти. Среди основных версий рассматриваются следующие: осложнения, вызванные непереносимостью наркоза, инсульт или оторвавшийся тромб.
