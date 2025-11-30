Четыре человека погибли во время массовой стрельбы на детском празднике в Калифорнии

30 ноября 2025, 07:55

При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека, еще четырнадцать пострадали

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Четыре человека убиты и более десяти ранены во время массовой стрельбы на детском празднике в Калифорнии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.