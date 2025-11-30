Четыре человека погибли во время массовой стрельбы на детском празднике в Калифорнии
Четыре человека убиты и более десяти ранены во время массовой стрельбы на детском празднике в Калифорнии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В городе Стоктон, штат Калифорния, около часа назад прогремели выстрелы. По информации местных властей, злоумышленник открыл огонь по посетителям кафе, где проходил детский праздник.
На текущий момент известно о четырех погибших и четырнадцати раненых. Вероятно, количество жертв возрастёт. Причины нападения пока остаются неизвестными.
Представитель шерифа заявила, что речь может идти о преднамеренном нападении. Среди пострадавших есть дети. Преступник до сих пор не задержан.
