Достижения.рф

Четыре человека погибли во время массовой стрельбы на детском празднике в Калифорнии

При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека, еще четырнадцать пострадали
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Четыре человека убиты и более десяти ранены во время массовой стрельбы на детском празднике в Калифорнии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



В городе Стоктон, штат Калифорния, около часа назад прогремели выстрелы. По информации местных властей, злоумышленник открыл огонь по посетителям кафе, где проходил детский праздник.

На текущий момент известно о четырех погибших и четырнадцати раненых. Вероятно, количество жертв возрастёт. Причины нападения пока остаются неизвестными.

Представитель шерифа заявила, что речь может идти о преднамеренном нападении. Среди пострадавших есть дети. Преступник до сих пор не задержан.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0