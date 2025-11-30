Российский турист умер на Бали после укуса змеи
На Бали после укуса змеи скончался 32-летний российский турист из Тамбова. Об этом сообщает kp.ru.
В первые дни укус змеи остался незамеченным. Через пять дней состояние мужчины резко ухудшилось: он начал терять способность говорить, а зрение стало стремительно падать. После госпитализации россиянин перестал узнавать близких и не понимал, где находится. Вскоре турист впал в глубокую кому.
На руке пострадавшего обнаружили следы двух проколов, характерных для укуса ядовитой змеи. Предположительно, на него напал индийский крайт — один из наиболее опасных видов пресмыкающихся на острове.
Мужчина провёл более месяца на искусственной вентиляции лёгких в реанимации, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Токсины поразили нервную систему россиянина, вызвав паралич мышц, дыхательную недостаточность и множественные отказы органов.
