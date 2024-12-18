Известно число пострадавших в крушении поездов под Мурманском

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В результате столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области пострадало 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.
«В поезде находились 326 пассажиров. По оперативным данным Минздрава, пострадали 17 человек, в том числе три ребенка», — передает агентство.
Столкновения пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург и грузового состава произошло в Кандалакшском районе в 16:15 по московскому времени. Одна из пострадавших умерла в машине скорой помощи. По предварительным данным, причиной кружения стала неисправность грузового состава.
Задержан водитель грузового поезда и его помощник. Предполагается, что они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра. На данный момент в регионе полностью остановлено движение поездов.
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