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Известно число пострадавших в крушении поездов под Мурманском

ТАСС: в крушении поездов под Мурманском пострадало 17 человек
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В результате столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области пострадало 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.
«В поезде находились 326 пассажиров. По оперативным данным Минздрава, пострадали 17 человек, в том числе три ребенка», — передает агентство.

Столкновения пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург и грузового состава произошло в Кандалакшском районе в 16:15 по московскому времени. Одна из пострадавших умерла в машине скорой помощи. По предварительным данным, причиной кружения стала неисправность грузового состава.



Задержан водитель грузового поезда и его помощник. Предполагается, что они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра. На данный момент в регионе полностью остановлено движение поездов.

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#поезда
#чп
#авария
#ржд
В результате столкновения поездов в Мурманской области с рельсов сошли 19 вагонов
ТАСС: после крушения поездов в Мурманской области с рельсов сошли 19 вагонов
18 декабря 2024, 23:46

Фото: iStock/Vadim Serebrenikov

В результате столкновения поездов в Кандалакшском районе Мурманской области с рельсов соли 19 вагонов. Об этом сообщает ТАСС.
«19 вагонов сошли с рельсов при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области», — передает агентство.

Также отмечается, что 15 вагонов грузовых. В результате происшествия пострадали 17 человек, в том числе три ребенка. Одна из женщин умерла по дороге в больницу. По предварительным данным, причиной кружения стала неисправность грузового состава. Задержан водитель грузового поезда и его помощник. Предполагается, что они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра.

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Пассажирка о столкновении поездов под Мурманском: моего вагона больше нет
#поезда
#чп
#происшествия
#ржд
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Жена пострадавшего от нападения тигра рассказала, как спасся муж
Жена пострадавшего от нападения тигра: зверь набросился, когда мы вышли из бани
18 декабря 2024, 23:43

Фото: iStock/Anupam Roy

Жена пострадавшего от нападения тигра на базе отдыха в Хабаровском крае рассказала, как это произошло, и как мужу удалось спастись. По ее словам, зверь набросился на ее супругу, когда они вышли из бани, чтобы искупаться в чане.
«Муж сильно закричал. Я обернулась — увидела только что-то большое и пушистое. Мы с детьми запрыгнули в чан и тоже стали кричать. Тигр отпрыгнул в сторону и лег, наблюдая за нами, а потом снова подошел к чану», — рассказала женщина в беседе с RT.
К счастью, тигра отпугнул владелец базы отдыха, который прибежал на крики мужчины. Сейчас в регионе возбуждено уголовное дело по факту нападения дикого животного.

В то же время еще одно уголовное дело по факту нападения животного возбудили в Кемеровской области. Там, как сообщает «Сiбдепо», стая бродячих собак набросилась на женщину, повалила на землю и покусала. К счастью, ей удалось отбиться и сбежать.
«Сегодня в 07:20 возле магазина «Реал» на улице Тельмана, Кировский район, на мою жену напали бездомные собаки. Укусили, повалили на землю, однако она смогла отбиться и встать, быстро перешла дорогу, они отстали и побежали с лаем на ул. Бурденко», — приводят в издании комментарий мужа пострадавшей.
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#бездомные собаки
#машина
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Названа причина убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллова
Ветеран «Альфы» Гончаров: Кириллова решили убить из-за неудач ВСУ на фронте
18 декабря 2024, 22:56

Фото: iStock/trikolor

Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов стоял поперек горла у терпящей поражение на фронте Украины, потому было решено убить его. Об этом заявил глава международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, Киев пытается перенести свои неудачи на террористические акты.
«На сегодняшний момент Украина терпит поражение или по крайней мере имеет серьезные проблемы на линии фронта, поэтому она решила перенести все свои неудачи на террористические акты, на убийство наших общественных деятелей или тех военных, которые у них стоят поперек горла. Так что в этом случае ничего удивительного нет, и если мы будем и дальше давить Украину, то этих трагических проблем у нас будет по России все больше и больше», — пояснил ветеран в беседе с NEWS.ru.
Гончаров также намекнул, что сегодня в России находится 5 млн украинцев, которые спокойно передвигаются по территории страны. Единственным способом прекратить теракты он назвал полную победу над Украиной.

Напомним, за подрыв Кириллова и его помощника задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова. ФСБ опубликовала кадры его допроса, на которых злоумышленник признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За подрыв генерала ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Именно Курбонов активировал СВУ, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома на Рязанском проспекте.

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#киев
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Прокуратура: заразившиеся ботулизмом жительницы Екатеринбурга в реанимации
18 декабря 2024, 22:04

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В реанимации находятся жительницы Екатеринбурга после употребления рыбных консервов, проинформировала региональная прокуратура. Уточняется, что реализация шпрот «За Родину» приостановлена во всех магазинах страны. Проводится проверка.
«Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», — добавили в ведомстве.
Известно, что одну женщину госпитализировали 10 декабря, вторую — 16 декабря.

Прокуратура контролирует проверку, а также выяснение обстоятельств произошедшего.

Перед этим стало известно, что в Сергиевом Посаде локализовали пожар. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».

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#мир
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#россияне
#екатеринбург
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#новости
#прокуратура
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Пожар в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде локализован
18 декабря 2024, 21:19

Фото: istockphoto/FXQuadro

Возгорание в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде локализовали в 20:11 по Москве, сообщили в городском пожарно-спасательном гарнизоне. Там уточнили, что горел утеплитель в межъярусном перекрытии. На месте работают 20 человек, а также шесть единиц техники.
«Сил и средств достаточно», — проинформировали в гарнизоне.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о пожаре в колокольне, авторы уточнили, что горела кровля нижнего яруса.

Перед этим стало известно, что в Москве задержан кинувший коктейль Молотова в полицейскую машину россиянин. Хлопок произошел в Южном Бутове в районе улицы Брусилова. Злоумышленника отвезли на допрос для дальнейшего выяснения его мотивов.

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Пассажирка о столкновении поездов под Мурманском: моего вагона больше нет
#мир
#россия
#подмосковье
#пожар
#сергиев посад
#храм
#новости подмосковья
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Baza: в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде происходит пожар
18 декабря 2024, 20:01

Фото: istockphoto/Elena Pantiukhina

Пожар происходит в колокольне Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, передает Telegram-канал Baza. Уточняется, что горит кровля нижнего яруса. На место выдвинулись экстренные службы.
Ранее публиковались подробности поджога военкомата в центре Петербурга. С россиянином из Сестрорецка связались представители Службы безопасности Украины, когда он искал телефон техподдержки Госуслуг.

Позже молодой человек перевел аферистам почти миллион рублей, после чего те предложили ему «работу», скинув адрес военкомата и инструкцию по созданию коктейля Молотова.

Молодого человека задержали силовики, возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

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#мир
#россия
#подмосковье
#сергиев посад
#пожары
#новости
#храмы
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Вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области
Чибис: вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области
18 декабря 2024, 19:41

Фото: iStock/dgphotography

Вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Чибис.
По его словам всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Он отметил, что к месту происшествия едут автобусы для эвакуации людей.

Уточняется, что места для их размещения уже подготовлены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.

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Пассажирка о столкновении поездов под Мурманском: моего вагона больше нет
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#человек
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#происшествия
#петербург
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Появились кадры с места крушения двух поездов в Мурманской области
Прокуратура показала видео с места крушения двух поездов в Мурманской области
18 декабря 2024, 19:27

Фото: iStock/dgphotography

Появились кадры с места крушения грузового состава и пассажирского поезда на станции Княжая в Мурманской области. Видео опубликовал Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.
На место происшествия выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова. На данный момент устанавливаются факты нарушения прав пассажиров и законодательства.

Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что прервал командировку в Москве и возвращается в регион из-за ЧП. По его словам, вертолет с врачам готовится к вылету к месту происшествия.

Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.

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Пассажирка о столкновении поездов под Мурманском: моего вагона больше нет

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В РЖД подтвердили столкновение пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области
#ржд
#столкновение
#поезда
#человек
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#происшествия
#петербург
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Известны подробности поджога военкомата в Петербурге
Мошенники пообещали россиянину за поджог военкомата в Петербурге 2 млн. руб.
18 декабря 2024, 19:07

Фото: istockphoto/breakermaximus

Два миллиона рублей за поджог военкомата в Петербурге пообещали россиянину украинские мошенники, передает Telegram-канал Mash.
На предоставленных ранее кадрах видно, что горит входная дверь.

Телефонные аферисты выманили у молодого человека 800 тысяч рублей, а после пообещали вернуть указанную сумму и выплатить еще в случае выполнения задания. Известно, что с жителем Сестрорецка говорил представитель Службы безопасности Украины.

Теперь фигуранту грозит до 20 лет колонии по статье о теракте, возбуждено уголовное дело.

О задержании 24-летнего парня сообщили во вторник, 18 декабря. Позже выяснилось, что он искал контакты техподдержки Госуслуг, а попал на мошенников, убедивших его во взломе личного кабинета.

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