Пассажирка о столкновении поездов под Мурманском: моего вагона больше нет

Фото: iStock/designbydx
Пассажирка поезда Мурманск — Санкт-Петербург Юлия рассказала, как произошло столкновение с грузовым составом. По ее словам, в момент аварии она, к счастью, находилась в вагоне-ресторане, так как после удара ее вагона просто не стало.
«Я, к счастью, нет [не пострадала], остальные — да. Точно не знаю, сколько людей пострадало. Я в этот момент была в вагоне-ресторане, удар сильный был. Моего вагона больше нет. Наших соседей, моих вещей нет. Сейчас нас всех из поезда вывели», — отметила женщина в беседе с «Газетой.Ru».В то же время другой пассажирке повезло куда меньше. В результате столкновения поездов она получила травму ноги, сообщает RT.
«Мне сейчас неудобно говорить, простите, пожалуйста. У меня осколки в ноге и в ботинках. Мне больно ходить», — поделилась она.Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.
Читайте также:
Стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области
В РЖД подтвердили столкновение пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области
Baza: пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
Данил Пономарев