Появились кадры с места крушения двух поездов в Мурманской области

Видео: Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Появились кадры с места крушения грузового состава и пассажирского поезда на станции Княжая в Мурманской области. Видео опубликовал Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.
На место происшествия выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова. На данный момент устанавливаются факты нарушения прав пассажиров и законодательства.
Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что прервал командировку в Москве и возвращается в регион из-за ЧП. По его словам, вертолет с врачам готовится к вылету к месту происшествия.
Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.
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Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что прервал командировку в Москве и возвращается в регион из-за ЧП. По его словам, вертолет с врачам готовится к вылету к месту происшествия.
Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.
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Екатерина Коршунова