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Вертолет с медиками готовится к вылету к месту ЧП в Мурманской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Чибис.
По его словам всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Он отметил, что к месту происшествия едут автобусы для эвакуации людей.
Уточняется, что места для их размещения уже подготовлены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.
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Уточняется, что места для их размещения уже подготовлены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.
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Екатерина Коршунова