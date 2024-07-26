Известно текущее состояние пострадавшего при взрыве машины в Москве

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Военный, который пострадал в результате подрыва автомобиля на севере столицы, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в медслужбах.
«Находится в медицинском учреждении в стабильно тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его супруга также сейчас проходит лечение, она получила осколочные ранения», — прокомментировали там.
Подрыв машины в Москве произошел с утра 24 июля, два человека пострадали. По сообщению правоохранителей, взрывное устройство было закреплено под днищем авто. Злоумышленником оказался уроженец Вологодской области Евгений Серебряков.
Известно, что ранее он интересовался историей Украины, а СВО, со слов старшего брата Алексея, не поддержал.
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Никита Кротов