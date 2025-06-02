Александр Рогов рассказал о неудачной пластике: «Сожгли ягодицу»
Александр Рогов рассказал о последствиях неудачной пластической операции
Александр Рогов откровенно рассказал о последствиях неудачной липосакции. Стилист признался, что у него остался большой шрам в интимном месте.
44-летний Рогов рассказал, что сделал пиар-операцию, о последствиях которой он заранее не подумал. Имя хирурга, допустившего ошибку, он не назвал, однако отметил, что операцию пришлось переделывать.
«Это было ужасно. Мне сделали отвратительную операцию. Мне сожгли ягодицу. Теперь у меня на ягодице большой шрам, который я не могу никуда деть. Через несколько лет пришлось переделывать эту операцию», – поделился стилист в интервью Юлии Меньшовой.К счастью, у телеведущего есть и позитивный опыт в пластических операциях. В марте 2023 года он сделал блефаропластику, результатом которой остался очень доволен.