Александр Рогов рассказал о неудачной пластике: «Сожгли ягодицу»

02 июня 2025, 20:22

Александр Рогов рассказал о последствиях неудачной пластической операции

Александр Рогов (фото: Telegram @rogov24)

Александр Рогов откровенно рассказал о последствиях неудачной липосакции. Стилист признался, что у него остался большой шрам в интимном месте.





44-летний Рогов рассказал, что сделал пиар-операцию, о последствиях которой он заранее не подумал. Имя хирурга, допустившего ошибку, он не назвал, однако отметил, что операцию пришлось переделывать.





«Это было ужасно. Мне сделали отвратительную операцию. Мне сожгли ягодицу. Теперь у меня на ягодице большой шрам, который я не могу никуда деть. Через несколько лет пришлось переделывать эту операцию», – поделился стилист в интервью Юлии Меньшовой.