«Прописанный сценарий и куча этого наигрыша и слез»: Екатерина Волкова раскритиковала шоу «Мастер игры»
Актриса Екатерина Волкова раскритиковала шоу «Мастер игры»
Актриса Екатерина Волкова не оценила новое телешоу с участием звезд. Артистка призналась, что проект «Мастер игры» ее разочаровал.
За проектом наблюдает звезда сериала «Воронины». Волкова обнаружила некоторые несоответствия в шоу.
«В финале второй серии трое «темных» собираются и Наташа Бардо говорит: «Я шла, споткнулась о бумажку... тра-та-та...» И двое «темных»: «Да ладно?! Серьезно?!» Начало третьей серии: оказывается, они это все знали. Ну вы бы хотя бы монтировали это так, чтобы для зрителей это оставалось интригой!», — отметила Екатерина.
Екатерина уточнила, что ей не понравился проект, так как она замечала, как игра идет по спланированному сценарию.
«Ну это очень плохое шоу, прямо ужасное! Его смотреть неинтересно, потому что видно, что это прописанный сценарий и куча этого наигрыша и слез», — подчеркнула актриса в соцсетях.
Артистка обратила внимание, что шоу стало бы интереснее, если бы даже телезрители не знали, кто является «темным».
«В момент голосования оставили бы их в капюшонах, надели бы на них маску, изменили голос — это было бы круче. Тогда бы зритель сидел и гадал, кто все-таки «светлый», а кто «темный». А тут настолько явно они прокалываются. Или плохой сценарий, или плохая игра», — резюмировала Волкова.
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