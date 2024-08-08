Уличный торговец изнасиловал и ограбил пьяную туристку на курорте Испании

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В Испании уличный торговец изнасиловал и ограбил британскую туристку. Об этом пишет издание Ultima Hora.
Инцидент произошел на курорте Магалуф. Уточняется, что продавец сенегальского происхождения обнаружил девушку в нетрезвом состоянии лежащей на улице. Она не могла двигаться самостоятельно.
Злоумышленник воспользовался этим и отвез британскую туристку на пляж. Там он изнасиловал ее, после чего забрал ее мобильный телефон и скрылся с места преступления. Спустя несколько часов пострадавшая пришла в себя и обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего началось расследование.
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Екатерина Коршунова