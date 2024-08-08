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Уличный торговец изнасиловал и ограбил пьяную туристку на курорте Испании

08 августа 2024, 09:43
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Испании уличный торговец изнасиловал и ограбил британскую туристку. Об этом пишет издание Ultima Hora.


Инцидент произошел на курорте Магалуф. Уточняется, что продавец сенегальского происхождения обнаружил девушку в нетрезвом состоянии лежащей на улице. Она не могла двигаться самостоятельно.

Злоумышленник воспользовался этим и отвез британскую туристку на пляж. Там он изнасиловал ее, после чего забрал ее мобильный телефон и скрылся с места преступления. Спустя несколько часов пострадавшая пришла в себя и обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего началось расследование.

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#мигрант
Подозреваемые в коррупции экс-сотрудники МВД оставили семьи с арестованными счетами
РИА Новости: экс-сотрудники МВД сбежали из РФ от семей с арестованными счетами
08 августа 2024, 10:35

Фото: iStock/Mikhail Ognev

Подозреваемые в коррупции экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов сбежали за рубеж, оставив в России семьи с арестованными счетами. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что Сатюкову вменяют получение взятки в особо крупном размере, а Соколову — посредничество в их получении. При этом Сатюков был заочно арестован Басманным судом Москвы.

Согласно информации источника, размер взятки составляет порядка пяти миллиардов рублей. Примечательно, что данная сумма является рекордом в истории ведомства.

Оба фигуранта дела находятся в международном розыске. У одного из них суд арестовал одно жилое и два нежилых помещения, а также тринадцать банковских счетов супруги. У другого — одно жилое и пять нежилых помещений, которые оформлены на родственника.

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#следствие
#активы
#взятка
#мвд
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Мужчина обнаружил труп знакомой в окровавленной квартире в Петербурге
08 августа 2024, 10:33

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В одной из квартир дома на улице Краснопутиловской в Санкт-Петербурге мужчина нашел труп 25-летней знакомой с гнилостными изменениями и ножевыми ранениями. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Сообщается, что на место происшествия прибыли правоохранители. Помимо этого, из квартиры были изъяты необходимые улики, а именно: телефон, планшет, смартфон, бутылку и отпечатки пальцев. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Одинцово три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой. По версии следствия, один из мужчин связался с 26-летним молодым человеком через мессенджер и, представившись девушкой, пригласил его на встречу в Одинцово. Когда тот приехал, все трое напали на него, затолкали в машину, избили и отвезли в автосервис.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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#полиция
#происшествия
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Станцию метро «Волгоградский проспект» закрыли для входа и выхода по требованию полиции
Станцию метро «Волгоградский проспект» в Москве закрыли по требованию полиции
08 августа 2024, 09:51

Фото: iStock/spacedrone808

Станция «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве временно закрыта по требованию полиции. Об этом информирует департамент столичного транспорта в своем Telegram-канале.
Уточняется, что поезда проезжали станцию без остановки. По предварительной информации, станцию проверяли из-за запаха гари.

Согласно данным РИА Новости, в настоящее время станцию «Волгоградский проспект» открыли для пассажиров.

Ранее сообщалось, что график движения поездов «Аэроэкспресс», курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево, будет меняться в некоторые дни августа в связи с плановыми работами на железной дороге. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#аэроэкспресс
#поезда
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#график
#станции
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Поддубный дал первый комментарий из больницы после ранения
Врио губернатора Курской области опубликовал комментарий Поддубного из больницы
08 августа 2024, 09:46

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный дал первый комментарий из больницы. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По словам журналиста, в больнице работают прекрасные врачи, свою работу они делают хорошо. Он поблагодарил всех за то, что за него переживают. Военный корреспондент добавил, что мы обязательно победим. Победа будет за Россией.

Евгений Поддубный руководит бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Он является автором и ведущим программы «Война» на телеканале «Россия-24».

Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что с этого момента СВО нельзя рассматривать только как операцию по возвращению исторических территорий. Он заявил, что участникам СВО надо идти до Одессы и Киева.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Стало известно о состоянии здоровья военкора Евгения Поддубного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#медведев
#рф
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В Ступине перевернулась маршрутка, пострадали пять человек
08 августа 2024, 09:44

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом на 95-м километре трассы М-4 «Дон» на территории городского округа Ступино, в результате ДТП пострадали пять пассажиров. Установление обстоятельств происшествия взяла под контроль Ступинская городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Утром в четверг, 8 августа, легковая «Хонда» столкнулась с микроавтобусом «Мерседес», в котором находилось пятнадцать пассажиров, при движении в попутном направлении. От удара маршрутный транспорт перевернулся на бок. В происшествии пострадали пять человек — пассажиров автобуса», — говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ступинская городская прокуратура контролирует ход расследования обстоятельств ДТП.

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#маршрутка
#прокуратура
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В Подмосковье три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой
08 августа 2024, 09:32

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В подмосковном городе Одинцово три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Полиция задержала трёх уроженцев республики Средней Азии в возрасте от 30 до 35 лет, которых подозревают в совершении трёх преступлений против одного человека.

По версии следствия, один из мужчин связался с 26-летним молодым человеком через мессенджер и, представившись девушкой, пригласил его на встречу в Одинцово. Когда тот приехал, все трое напали на него, затолкали в машину, избили и отвезли в автосервис.

Там они продолжили издеваться над ним, угрожая отверткой и пневматическим пистолетом, отобрали у него смартфон и паспорт, потребовав 100 000 рублей. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший перевёл им всё, что у него было — 30 000 рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 126, 162 и 163 УК РФ. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее два гражданина Республики Узбекистан напали на сотрудников полиции при попытке побега из центра временного содержания иностранных граждан в городе Артем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жизнь
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#смартфон
#узбекистан
#рф
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В Щёлкове грузовик насмерть сбил девятилетнего мальчика
08 августа 2024, 09:20

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Девятилетний мальчик на велосипеде погиб под колёсами грузовика в деревне Медвежьи Озёры городского округа Щёлково, расследование всех обстоятельств произошедшего взяла под контроль Щёлковская городская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«В настоящее время известно, что ДТП случилось на улице Школьная в среду, 7 августа, около восьми часов вечера. Водитель грузовика при движении задним ходом сбил девятилетнего ребёнка, который ехал на велосипеде. От полученных травм мальчик скончался на месте», — говорится в сообщении.
Щёлковская прокуратура контролирует ход доследственной проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье 264 Уголовного кодекса России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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#щёлково
#дтп
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#грузовик
#прокуратура
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Стало известно о состоянии здоровья военкора Евгения Поддубного
«Россия 24»: военкор Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии
08 августа 2024, 08:58

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».
Вечером 7 августа военкор ВГТРК Евгений Поддубный попал под обстрел в Курской области. СМИ заполнила информация о смерти журналиста — лишь спустя два часа в эфире телеканала «Россия 24» заявили, что их коллега выжил.

За несколько часов до атаки журналист прислал в редакцию телеканала репортаж об обстановке в Курской области.

«Состояние тяжелое», – сказал медик.

Он добавил, что Поддубный получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц навестил своего коллегу Евгения Поддубного в больнице. По словам журналиста, раненый в сознании и даже шутит и беспокоится о своей группе.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной техники ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#обстрел
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Генерала Шестерова отправили под домашний арест
«‎Ъ»: замглавы ГУ инновационного развития МО РФ отправили под домашний арест
08 августа 2024, 08:42

Фото: iStock/Zolnierek

Заместитель начальника Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майор Владимир Шестеров отправлен под домашний арест 235-м гарнизонным военным судом. Это произошло в рамках дела о хищениях в парке «Патриот». Информация была получена от источника, знакомого с ходом расследования, и опубликована изданием «Коммерсант».
В отношении должностных лиц Министерства обороны Российской Федерации, ФГАУ Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот» и ФГАУ Конгрессно-выставочного центра «Патриот» было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. В рамках этого дела уже был арестован директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов.

Согласно информации следствия, Ахмедов и Шестеров, вместе с другими участниками, были замешаны в хищении государственных средств, предназначенных для обеспечения работы и функционирования парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Расследование осуществляется Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации при содействии Федеральной службы безопасности.

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