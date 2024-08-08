Вьетнам передал России осужденную за наркотики россиянку

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Вьетнам передал России осужденную за контрабанду наркотиков россиянку Марию Дапирку для отбытия наказания на родине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Местные власти передали россиянку особому конвою для транспортировки в РФ при участии представителей генконсульства. Весной 2015 года Народный суд Хошимина приговорил девушку к пожизненному заключению.
Марию Дапирку задержали в аэропорту Вьетнама в 2014 году. Во вмонтированном в ее чемодан тайнике обнаружили порядка 3 кг наркотиков. За данное правонарушение во Вьетнаме предусмотрена смертная казнь.
По словам Дапирки, она не знала о кокаине в ее багаже, поскольку чемодан ей подарил друг, с которым она познакомилась в Таиланде. Нигерийский наркоторговец, который и оказался другом россиянки, неоднократно обманывал девушек подобным способом.
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Марию Дапирку задержали в аэропорту Вьетнама в 2014 году. Во вмонтированном в ее чемодан тайнике обнаружили порядка 3 кг наркотиков. За данное правонарушение во Вьетнаме предусмотрена смертная казнь.
По словам Дапирки, она не знала о кокаине в ее багаже, поскольку чемодан ей подарил друг, с которым она познакомилась в Таиланде. Нигерийский наркоторговец, который и оказался другом россиянки, неоднократно обманывал девушек подобным способом.
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Екатерина Коршунова