Известного архитектора застрелили в Петербурге на глазах у дочери
Известного 70-летнего архитектора Александра Супоницкого застрелили на улице Кременчугской в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
По его информации, 50-летний мужчина с карабином проник в квартиру дома в жилом комплексе «Царская столица», заставил пенсионера встать на колени и выстрелил в его затылок. После содеянного стрелок устроил пожар и покончил с собой. Все случилось на глазах у дочери убитого.
Отмечается, что Александр Супоницкий был известен в своей профессии. Он спроектировал станции метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы», Невскую ратушу, яхт-клуб «Восточный» и другие значимые объекты как в России, так и за рубежом.
Читайте также: