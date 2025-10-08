Известного архитектора застрелили в Петербурге на глазах у дочери

08 октября 2025, 11:59

Mash: в Петербурге застрелили архитектора Супоницкого и подожгли его квартиру

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Известного 70-летнего архитектора Александра Супоницкого застрелили на улице Кременчугской в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.