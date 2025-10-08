Достижения.рф

Самоубийство и поджог: появились подробности гибели двух мужчин при пожаре в квартире Петербурга

Фото: iStock/Soumen Hazra

Правоохранительные органы выяснили причину гибели двух мужчин, которых обнаружили после пожара в квартире Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».



Ранее в этот день стало известно о вспыхнувшем пожаре в пятикомнатной квартире дома на Кременчугской улице. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание и обнаружили два трупа с признаками насильственной смерти.

Позднее стало известно, что один из мужчин убил второго, после чего устроил пожар в квартире и покончил с собой.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские и следователи.

Анастасия Чинкова

