Самоубийство и поджог: появились подробности гибели двух мужчин при пожаре в квартире Петербурга

08 октября 2025, 11:15

В Петербурге мужчина убил знакомого, совершил поджог и самоубийство в квартире

Фото: iStock/Soumen Hazra

Правоохранительные органы выяснили причину гибели двух мужчин, которых обнаружили после пожара в квартире Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».