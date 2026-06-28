Известного блогера расстреляли в его автомобиле в США

28 июня 2026, 11:45

Mash Gorе: Блогера Аванесова расстреляли в его машине в США

Фото: istockphoto/TheaDesign

В США, на парковке, совершили нападение на активиста Армена Аванесова, известного своими публичными высказываниями в адрес осетинских девушек. Об этом стало известно 28 июня.