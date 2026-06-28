Известного блогера расстреляли в его автомобиле в США
В США, на парковке, совершили нападение на активиста Армена Аванесова, известного своими публичными высказываниями в адрес осетинских девушек. Об этом стало известно 28 июня.
По информации телеграм-канала Mash Gor, инцидент произошел, когда блогер находился в собственном автомобиле. Согласно опубликованным в сети данным, машину Аванесова обстреляли, сам он получил ранения, и его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
В подтверждение происшествия приводится фотография с разбитым передним стеклом автомобиля. Официального подтверждения этих сведений на текущий момент нет.
Армен Аванесов привлек к себе внимание несколько месяцев назад, когда начал критиковать осетинских девушек за их внешний вид и стиль одежды. Он заявлял о намерении бороться с тем, что называл «грязью Кавказа», и выступал с инициативой введения штрафов за ношение мини-юбок и слишком свободного одеяния.
Примечательно, что, призывая к ужесточению моральных норм для жительниц Северной Осетии, сам блогер постоянно проживает в США. В конце июня он анонсировал возможный приезд в республику для личного общения с теми, кто выражал недовольство его деятельностью.
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