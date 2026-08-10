Певицу Настю Каменских раскритиковали в Украине после её ролика на русском языке

10 августа 2026, 23:53

Настя Каменских снова заговорила по-русски — фанаты устроили скандал

Настя Каменских (Фото: Instagram* / @kamenskux)

Настя Каменских снова оказалась в центре внимания после публикации нового ролика, в котором заговорила на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».