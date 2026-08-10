Певицу Настю Каменских раскритиковали в Украине после её ролика на русском языке
Настя Каменских снова оказалась в центре внимания после публикации нового ролика, в котором заговорила на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Артистка также затронула свои прежние публичные заявления, в том числе слова о том, что больше не будет использовать русский язык в общении.
Такое изменение позиции вызвало резкую реакцию части украинской аудитории. Пользователи начали активно критиковать певицу в комментариях, обвиняя её в непоследовательности и напоминая о прежних высказываниях.
Некоторые подписчики восприняли возвращение русского языка как «переобувание» и заявили, что больше не хотят следить за артисткой. На фоне обсуждения пользователи начали массово отписываться от Каменских.
Певица пока не стала подробно объяснять, почему решила снова использовать русский язык и что именно изменилось в её отношении к прежним заявлениям.
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