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Певицу Настю Каменских раскритиковали в Украине после её ролика на русском языке

Настя Каменских снова заговорила по-русски — фанаты устроили скандал
Настя Каменских (Фото: Instagram* / @kamenskux)

Настя Каменских снова оказалась в центре внимания после публикации нового ролика, в котором заговорила на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Артистка также затронула свои прежние публичные заявления, в том числе слова о том, что больше не будет использовать русский язык в общении.

Такое изменение позиции вызвало резкую реакцию части украинской аудитории. Пользователи начали активно критиковать певицу в комментариях, обвиняя её в непоследовательности и напоминая о прежних высказываниях.

Некоторые подписчики восприняли возвращение русского языка как «переобувание» и заявили, что больше не хотят следить за артисткой. На фоне обсуждения пользователи начали массово отписываться от Каменских.

Певица пока не стала подробно объяснять, почему решила снова использовать русский язык и что именно изменилось в её отношении к прежним заявлениям.

Софья Метелева

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