Известного художника хотели убить и подожгли его мастерскую в Петербурге
В Петроградском районе Петербурга подожгли мастерскую известного художника Нельсона Искандаряна.
Как пишет телеграм-канал Baza, сам 66-летний мужчина спал внутри. К счастью, он смог выбраться, но получил ожоги. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство.
По информации СМИ, в качестве подозреваемого задержали 31-летнего айтишника Всеволода Дубинского, который был знаком с Искандаряном. Они общались на темы искусства, но иногда возникали споры. После одного из конфликтов, находясь под воздействием наркотиков, Всеволод, по версии следствия, решил отомстить и поджёг мастерскую деятеля на улице Полозова.
Нельсона Искандаряна знают по уникальным арт-проектам. Он собственными силами преобразовал двор-колодец возле своей мастерской в городскую достопримечательность, привлекающую туристов.
